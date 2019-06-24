В мае 2019 года по сравнению с маем 2018 года в Украине увеличили выплавку стали на 7,8% - до 1,827 млн тонн, но при этом наша страна покинула первую дюжину мировых производителей стали, опустившись с 12 на 13-е место.

Об этом сообщили во Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), передает УНИАН.

Согласно сообщению, по итогам мая лидерство в рейтинге мировых производителей стали традиционно сохранил Китай с показателем 89 млн тонн (рост на 10% к маю 2018 года).

Далее следуют: Индия (9,2 млн тонн, +5,1%), Япония (8,7 млн тонн, -4,6%), США (7,65 млн тонн, +5,4%), Южная Корея (6,4 млн тонн, +2,2%), Россия (5,95 млн тонн, +7,8%), Германия (3,47 млн тонн, -6,2%), Турция (3,1 млн тонн, -8%), Бразилия (2,75 млн тонн, +2,9%), Иран (2,2 млн тонн, +3,8%), Италия (2,2 млн тонн, +1,1%), Тайвань (2 млн тонн, -2,6%)

В целом в мае 2019 года по сравнению с маем прошлого года 64 страны, входящие в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 5,4% - до 162 млн тонн.

По итогам января-мая текущего года Украина увеличила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 6,8% - до 9,27 млн тонн, сохранив 13-е место в мировом рейтинге производителей стали.

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