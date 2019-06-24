Сотрудники харьковской полиции разыскивают неизвестных, которые облили красной краской памятный знак солдатам Украинской повстанческой армии (УПА) в Молодежном парке города. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что информация о происшествии поступила в полицию в 16:34 понедельника. "Информация зарегистрирована в журнале единого учета правонарушений Киевского отдела полиции (Харькова - ИФ). Собран первичный материал. В настоящее время проводится проверка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковской облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета.

Фото: hk.npu.gov.ua

При этом попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела полиции.

20 декабря 2006 г. памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 г., неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень.

Милиция внесла данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 ( хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2014г памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили.

В декабре 2014г памятный знак был взорван неизвестными. Глава Харьковской ОГА Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 и 14 марта 2018 года, а также 6 августа 2018 года неизвестные облили памятный знак УПА красной краской, а 8 апреля 2019 года - его забросали строительным мусором и пищевыми отходами.

Ранее сообщалось, что во Львове снова сорвали заседание в горсовете и облили краской зама Садового.

Также мы писали, что в Вене накануне 9 Мая в очередной раз облили краской памятник советским воинам.