В этом году в Украине были убито более 50 детей. Об этом заявил председатель Нацполиции Сергей Князев сегодня, 24 июня, во время брифинга в Виннице, пишет Укринформ.

Нацполиция подчеркивает необходимость ужесточения наказания за сексуальные преступления в отношении детей. В частности, данные лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении детей, должны вноситься в Единый реестр полиции.

"Убийство девочки в Одесской области всколыхнуло всю страну. Поэтому, чтобы защитить детей от сексуального насилия, следует усилить уголовную ответственность для лиц, совершивших преступления указанной категории", - подчеркнул Князев.

Он напомнил, что первый заместитель главы полиции Вячеслава Аброськин неоднократно поднимал тему защиты детей и ужесточения наказания. "Мы хотим достучаться до депутатов Верховной Рады, что надо рассмотреть этот законопроект №6607. Должен быть Единый реестр лиц, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних. В частности, такой реестр существует в европейских странах. Повышенное внимание к этим людям - это большая профилактика, это останавливает этих людей», - отметил председатель Нацполиции.

Он заверил, что расследование всех преступлений, совершенных в отношении детей, находящихся на жестком контроле руководства полиции. Для проведения поисковых и следственных действий задействуется максимальное количество личного состава.

Так, вчера в столице полицейские обнаружили тело несовершеннолетнего мальчика в воде. Уже установлено, что смерть ребенка наступила не от утопления, а нанесения ножевых ранений. Человек, подозреваемый в совершении данного преступления, задержан. Сейчас с ним работают следователи. "Этого преступника мы задержали, но, к сожалению, в этом году более 50 детей убито. И вопрос как защитить наших детей - стоит перед нами всеми. Поэтому Национальная полиции была одним из инициаторов подачи петиции об ужесточении наказания за сексуальные преступления в отношении детей в Верховную Раду", - сказал Сергей Князев.

Напомним, что в Киеве за убийство 9-летнего мальчика задержан брат сожителя его матери.