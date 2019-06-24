В Киев прибыла американская межведомственная делегация в составе представителей Министерства торговли, Министерства энергетики и Агентства торговли и развития США.

Заявленной целью визита является "продвижение партнерских отношений между Украиной и США".

Межведомственная делегация в Киеве встретится с представителями властей и американскими предпринимателями для продвижения партнерских отношений между Украиной и США.

"Приветствуем в Киеве межведомственную делегацию в составе Яна Стеффи, представителя по вопросам глобальных рынков Международной торговой администрации Министерства торговли США, Джозефа Уддо, представителя Министерства энергетики США, и Тодда Абрахано, представителя Агентства торговли и развития США", - говорится в сообщении, опубликованном в понедельник вечером на странице американского посольства в Украине в соцсети Фейсбук.

Агентство США по торговле и развитию - центральный орган государственного управления США в области содействия торговле. Является независимым агентством федерального правительства США.

Фото: facebook.com/usdos.ukraine

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