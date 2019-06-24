В России началась срочная проверка боеготовности Центрального военного округа, а также части войск Южного и Восточного военных округов. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"По замыслу спешной проверки с 6:00 (по киевскому времени) в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения", - пояснил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он заявил, что проверка проходит по решению президента РФ Владимира Путина. Российские военнослужащие примут участие более чем в 50 учениях, во время которых отработают, в частности, уничтожение "деструктивных сил". По словам Шойгу, основная задача проверки - определить готовность органов военного управления к управлению войсками при нарастании военной угрозы и возникновении кризисных ситуаций".

К проверке привлечена и часть войск Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации. Маневры пройдут на 35 полигонах. Будет проведено 50 учений разного масштаба.

Напомним, что Путин разрешил транзит через Россию произведенных в Украине товаров.

Также мы писали о том, что у Путина заявили, что не планируют встречу с Зеленским на саммите G20 в Осаке.