В "Роспотребнадзоре" обнаружили ухудшение качества грузинского алкоголя, поставляемого в Россию. Об этом сообщает RG.

В частности сообщается, что с 2014-го по 2018 год, по данным службы, в 2,9 раза - до 203 тысяч литров - выросло количество грузинского алкоголя, не соответствующего требованиям. Из-за этого ведомство усилило контроль за качеством грузинской продукции.

По данным Национального агентства вина Минсельхоза Грузии, на Россию приходится почти половина экспорта грузинского алкоголя. По оценке Федеральной таможенной службы РФ, Грузия занимает третье-четвертое место среди крупнейших поставщиков вина в Россию.

В Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутата Госдумы России Сергея Гаврилова попросили вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия из кресла спикера грузинского парламента.

Многих граждан Грузии это возмутило, так как перед приездом в Тбилиси Гаврилов подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

Как сообщала "Страна", в охваченном протестами Тбилиси прекратили показывать кино на русском.

Затем в Грузии посчитали, сколько могут потерять от уменьшения числа российских туристов.