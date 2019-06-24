Торги на межбанке в понедельник, 24 июня, завершились небольшим снижение курса доллара: на 0,5 копеек, до 26,16-26,18 грн./$. Об этом сообщил глава управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По словам казначеев, доллар активно продавался иностранцами, который завтра будут покупать гривневые 6-летние гособлигации Минфина. А также корпорациями-экспортерами - металлургическими и аграрными предприятиями.

"Факторами влияния на умеренную курсовую динамику сегодняшнего дня стало преимущественное равновесие спроса и предложения. Вследствие противостояния интересов участников рынка на старте сокращенной заключительной рабочей недели финансового месяца и квартала: период возмещения НДС, очередной аукцион ОВГЗ Минфина, завершение расчетов с контрагентами, фиксация валютных позиций банками", — перечислил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем торгов был средним — порядка $115-120 млн. Для сравнения: максимальными уровнями для рынка являются $180-200 млн., а минимальный — $50 млн.

"Нацбанк выкупал валюту: приобрел порядка $20 млн. по 26,18 грн./$", — сообщил UBR.ua финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Средние цены на рынке были выше.

"Львиная часть операций межбанка прошла в рамках 26,1850-26,2050 грн./$, котировки откатились лишь под вечер, когда были закрыты основные сделки", — рассказал Юрий Гриненко.

На наличном рынке происходили небольшие курсовые подвижки.

"Наличный оптовый рынок открылся котировками 26,12-26,18 грн./$, к середине дня они повысились до 26,17-26,21 грн./$", — уточнил Олег Куринной.

Это застопорило розничные цены. Средний курсовой диапазон доллара на продаже людям 24 июня остался в рамках 26,25-26,40 грн./$. Его минимальная цена оказалась на уровне 26,19 грн./$, а максимальная — на 26,70 грн./$.

При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 25,90-26,16 грн./$.

Прогнозы финансистов на завтра разошлись, но большинство надеется на укрепление национальной валюты.

"Скорее всего, межбанк будет открываться в рамках 26,15-26,20 грн./$. И если продолжатся активные продажи доллара иностранцами под покупку нового выпуска гособлигаций, то котировки могут двигаться к отметке 26,10 грн./$", — считает Юрий Гриненко.

С ним согласился Олег Куринной, который спрогнозировал на завтра торговлю в рамках 26,10-26,20 грн./$.

Есть и менее оптимистические прогнозы, хотя их и немного.

"Не исключается повышение курса доллара, если его будут скупать под погашение ОВГЗ. Ведь будет не только размещение нового выпуска, но и погашение старого. Потому есть разные оценки. Новые заимствования ожидаются в объеме до эквивалента 15 млрд. грн. Не исключается снижение доходности по гривневым бумагам Минфина на 1% годовых", — спрогнозировал Василий Невмержицкий.

Ранее сообщалось, что Fitch Ratings спрогнозировала курс гривни к доллару. В следующем году он перевалит за 30.

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