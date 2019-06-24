На видео попала тактическая схема "Шахтера" после прихода на пост главного тренера команды Луиша Каштру. "Горняки" отправились на тренировочный сбор в Германию группой из 28 футболистов.

На видео, которое опубликовали на официальном сайте Шахтера, в кадр попала тактическая расстановка игроков от нового главного тренера.

По ней можно сделать вывод, что на сборе в Германии Каштру намерен продолжит доверять Сергею Болбату позицию правого защитника.

На противоположном фланге португалец попробует наигрывать Маркиньоса Сиприано. Хавбек Дентиньо, завершавший прошлый сезон в нападении, продолжит играть на острие атаке.

Фото: football.ua

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