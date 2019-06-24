Сегодня, 24 июня, нефтяной рынок перешел к снижению в ходе торгов, после того как президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новые санкции против Ирана, а также призвал другие страны самостоятельно защищать свои суда в Ормузском проливе, пишет Интерфакс.

Августовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:00 кв подешевели на $0,63 (0,97%) - до $64,57 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на август на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,14 (0,24%) - до $57,29 за баррель.

США намерены в понедельник ввести дополнительные санкции против Ирана, чтобы усилить экономическое давление на Тегеран и не допустить появления у него ядерного оружия, заявил Трамп. При этом он добавил, что хотел бы однажды отменить все ограничительные меры, чтобы Иран "вновь стал процветающей нацией, причем, чем раньше, тем лучше", но не допустит, чтобы у Тегерана появилось ядерное оружие.

Эксперты полагают, что санкции могут коснуться международных страховщиков, банков и трейдинговых компаний, которые продолжают сотрудничество с Ираном. Кроме того, США могут предпринять шаги против иранской структуры, созданной для взаимодействия с европейским финансовым механизмом для обхода санкций.

"Наши требования к Ирану очень просты - никакого ядерного оружия и прекращение спонсирование терроризма", - написал Трамп на своей странице в "Твиттере".

В отдельном твите президент США заявил, что другие страны, провозящие много нефти через Ормузский пролив, должны самостоятельно заниматься защитой своих судов.

"Почему мы защищаем морские пути за другие страны, причем уже много лет, не получая за это никакой компенсации. Все эти страны должны сами защищать свои суда на этом пути, который всегда был опасен", - написал Трамп.

Президент напомнил, что Китай импортирует 91% нефти через Ормузский пролив, а Япония - 62%, и многие другие страны также возят нефть через пролив.

Как сообщалось, 13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ. В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения. США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.

Напомним, что нефтяной рынок закончил неделю ростом, Brent перевалила за 65 долларов.

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