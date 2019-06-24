В понедельник, 24 июня, курс украинской гривни на межбанковском валютном рынке упал до 26,18 грн/$1 с 26,145 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили дилеры коммерческих банков, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что котировки гривни к окончанию торгов составили 26,17 - 26,19 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 25 июня официальный курс 26, 191201 грн/$1.

Кроме того, по информации НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 24 июня укрепился до 26, 1905 грн/$1 с 26,2845 грн/$1.

Также в понедельник, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 25 июня до 26,191201 грн/$1 по сравнению с 26,266416 грн/$1 на 24 июня 2019г.

Ранее сообщалось, что банкиры рассказали, что будет с обвалившимся долларом на следующей неделе.

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