В Facebook признали, что нет "абсолютно никаких доказательств" того, что внешние силы, такие как Россия, через соцсеть оказывали влияние на голосование о выходе Великобритании из Европейского союза.

Об этом в понедельник, 24 июня, сообщил вице-президент Facebook по глобальным вопросам и экс-вице-премьер Великобритании Ник Клегг.

Под пристальным вниманием в связи с ролью в референдуме также оказалась консультационная фирма Cambridge Analytica, получившая данные миллионов пользователей Facebook без их разрешения.

Клегг назвал любые утверждения о том, что эти данные были использованы во время референдума о британском выходе из ЕС, не соответствующими действительности.

Он сказал, что в соцсети провели два полных анализа своих данных, хранившихся в преддверии референдума 2016 года, и не нашла свидетельств значительных попыток внешних сил повлиять на его результаты. Противники выхода Великобритании из ЕС неоднократно поднимали вопрос о том, сыграл ли Кремль какую-либо роль в голосовании.

Власти Великобритании ранее сообщили, что не нашла доказательств того, что Россия повлияла на голосование. Москва неоднократно отрицала любые попытки такого мнимого вмешательства.

Занимавший пост вице-премьера Великобритании с 2010 по 2015 год и активно участвовавший в кампании за сохранение членства в ЕС Клегг, сказал, что корни британского евроскептицизма существовали задолго до запуска Facebook и в течение многих лет поддерживались в средствах массовой информации.

"Хотя я вполне понимаю, почему люди хотят в некотором роде свести этот всплеск в британской политике к каким-то интригам или сговору - или каким-то непрозрачным способам использования новых соцсетей, - боюсь, корни британского евроскептицизма очень, очень глубоки”, - сказал он в интервью BBC.

Как сообщала "Страна", в США хотят оштрафовать Facebook на рекордные $5 млрд. Соцсеть обвинили в нарушении конфиденциальности пользователей.

Также стало известно, что в Facebook распускают управление безопасности, его директор отправлен в отставку.