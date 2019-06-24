Руководство Укрзализныци приняло решение с 1 июля повысить оклады более 250 тыс. железнодорожникам на 10%. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

Он также отметил, что компания выделит на зарплаты своим сотрудникам 1,5 млрд грн. Кравцов уточнил в своем сообщении, что увеличение зарплат касается только рядовых работников. Менеджменту компании, руководителям направлений, производственных подразделений и их заместителям повышений в зарплате ждать не придется. Но это опять же противоречит предыдущим планам, ведь тогда в компании собирались увеличить оклад руководству в три раза, сообщала Data.ua и другие источники.

Также топ-менеджер заявил, что на сегодняшний день зарплата в компании – выше средней по Украине на 20%. И уточнил, что составляет она около 10,5 тыс. грн. Правда, признал, что "об этой цифре можно долго спорить".

Фото: facebook.com

Но многих сотрудников такая новость возмутила, ведь в декабре прошлого года руководство компании обещало поднять зарплаты на 17%. После размещения своего поста Кравцов начал получать нелестные комментарии от своих же подчиненных и других пользователей.

Фото: facebook.com

Напомним, что в мае сотрудники Укрзализныци анонсировали пикет под зданием Кабмина.

Также мы писали о том, что за последние три года 20 тысяч работников Укрзализныци покинули родину и стали заробитчанами.