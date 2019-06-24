Суд в Киеве арестовал подозреваемого в убийстве 9-летнего мальчика без права залога. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столицы в Facebook.

"Сегодня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы", - подчеркнул начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

Скриншот: Facebook/Поліція Києва

Как сообщалось, в воскресенье в озере в Дарницком районе было найдено тело ребенка. Им оказался 9-летний мальчик, который пропал вечером 22 июня. Ребенок отпросился у бабушки погулять возле дома около 8 часов вечера. После этого мальчик так и не вернулся домой и не отвечал на телефонные звонки. Полиция установила, что ребенок был зарезан, а затем утоплен.

В итоге правоохранители задержали подозреваемого в убийстве, которым оказался брат отчима ребенка.