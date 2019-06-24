Власти Турции приобрели российские зенитно-ракетные комплексы ПВО "С-400", невзирая на угрозы санкций от властей США.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает новостное агентство Anadolu.

"Неважно какое заявление будет исходить со стороны США, мы уже купили С-400", - подчеркнул Чавушоглу. По его словам, Турцию не волнует решение США по санкциям против Анкары.

Он отметил, что сейчас самое главное - определиться со сроками поставки комплексов ПВО в Турцию. Мевлют Чавушоглу также добавил, что ряд стран не поддерживают исключение Анкары из американской программы по истребителю F-35.

Видео: youtube.com/Вадим Арсентьев

Как сообщала "Страна", в России сообщили о готовности поставить для Турции истребители Су-57. Документы, разрешающие экспорт Су-57, уже согласованы.

Ранее, несмотря на протесты властей США, власти Индии заключили 5,5-миллиардный контракт на поставку российских комплексов ПВО С-400.