НАК "Нафтогаз" должен сохранить возможность судиться с "Газпромом", если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию. Такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев на своей странице в Facebook.



По его словам, критически важным является выбрать такую модель разделения газотранспортной системы (ГТС) страны, которая позволит сохранить права "Нафтогаза" по уже поданным судебным искам. А именно - модель ISO.

Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства РФ Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Фото: facebook.com/andriy.kobolyev

Как сообщала "Страна", пол-Украины может остаться без газа уже в июле, а остальным перекроют краник зимой.

Напомним, в Еврокомиссии уверены, что к 2020 году будет найдено решение по транзиту российского газа через Украину в ЕС.