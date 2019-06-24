С 1 июля стоимость изготовления загранпаспорта для украинцев возрастет. Об этом в понедельник проинформировала пресс-служба ГМС.

Как говорится в сообщении, с 1 июля 2019 года вступает в силу постановление правительства, согласно которому приняты новые суммы стоимости административных услуг в сфере миграции.

Согласно изменениям, стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет в среднем на 20%. Такими документами являются паспорт гражданина Украины (ID-карта), паспорт гражданина Украины для выезда за границу, биометрические удостоверения для иностранцев на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Паспорт гражданина Украины: первое изготовление - бесплатно; до 20 рабочих дней - 345 грн (было 279 грн); сроком до 10 рабочих дней — 471 грн (было 366 грн).

Загранпаспорт: до 20 рабочих дней - 682 грн (было 557,32 грн); до 7 рабочих дней - 1034 грн (было 810,32 грн).

Стоимость оформления документов повышается впервые, начиная с 2016 года, отметили в ГМС.

По подсчетам экспертов, такое повышение увеличит поступления в местные бюджеты в 2019 году на около 200 млн грн, которые будут направлены, в частности, на выполнения программ местного значения. "Также обращаем внимание граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня 2019 года. Для таких лиц предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги", - говорится в сообщении.

Напомним, что жителей неподконтрольного Донбасса будут лишать украинского и заграничного паспортов за получение российского.

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