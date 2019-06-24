С начала этого года количество украинцев, которые совершают покупки в зарубежных магазинах с доставкой в Украину увеличилось на четверть. Об этом сообщает компания "Новая почта".

Отмечается, что самые популярные магазины среди украинцев - eBay (28% всех посылок), Amazon (22%) и 6pm (более 13%). Также в топ наиболее востребованных среди покупателей вошли магазины Carter`s, Victoria`s Secret и H&M.

"Чаще всего покупатели заказывают из-за рубежа одежду и обувь, детские вещи, гаджеты, косметику. Их привлекают цены, которые, как правило, ниже чем в Украине, большой выбор и хорошее качество товаров", - рассказали в "Новой почте".

При этом размер среднего чека посылки составляет 66 долларов, а средний вес - 1,6 кг. По данным компании самыми активными покупателями являются мужчины (59%) в возрасте от 25-34 лет (53%).

Больше всего заказов поступает от жителей Киева, но не менее активно совершают покупки жители Харькова, Одессы, Львова и Днепра.

По информации Новой почты, спрос на доставку через сервис выкупа и доставки товаров NP Shopping вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего отправлений пользователи NP Shopping заказывали из США, отметили в "Новой почте".

Кроме того, за последние 5 месяца число посылок из Британии увеличилось на 80%, а из Польши больше чем в три раза.

В то же время в "Новой почте" предупредили, что с 1 июля меняются таможенные правила ввоза посылок из-за рубежа. Так, беспошлинный лимит будет снижен со 150 до 100 евро.

Напомним, что в 2016 году "Новая почта" запустила сервис выкупа и доставки товаров NP Shopping. Этот сервис позволяет делать заказы в онлайн-магазинах США и Европы и получать посылки в любом удобном отделении Украины.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" начнет работать без выходных.