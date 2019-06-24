В Сумской области пожилой мужчина утонул, спасая козленка. Об этом со ссылкой на ГУНП в Сумской области сообщает издание Панорама в понедельник, 24 июня.

В селе Липоводолинского района в собственном хозяйстве, вытаскивая козленка из колодца, упал в воду и утонул 63-летний мужчина. Труп направили в морг. Полиция открыла уголовное производство для выяснения обстоятельств случившегося.

Напомним, что под Сумами, на охоте, застрелили зама главы Лебединской райгосадминистрации.

Также мы писали о том, что в Сумской области мужчина случайно заколол себя сельскохозяйственной косой. Инцидент произошел 18 сентября в одном из сел Роменского района. "55-летний житель ехал на велосипеде и упал на косу, получил колото-резаную рану плеча и скончался на месте", - говорится в сообщении полиции.