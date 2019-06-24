Партия Михаила Саакашвили "Рух новых сил" будит судится с ЦИК после отказа в допуске на досрочные выборы в Верховную Раду. Об этом "Стране" сообщил член совета партии "Рух Нових Сил" Давид Сакварелидзе.

"У нас не было иллюзий, что нас безболезненно допустят к выборам, пока в структуре ЦИК находятся остатки двух политических кланов: "БПП" и "Народного Фронта". Они понимают, что мы единственная политическая сила, которая может привлечь их к уголовной ответственности. Пока нам остается только обращаться в Административный окружной суд, и через суд добиваться регистрации в ЦИК", - рассказал Сакварелидзе.

Напомним, ранее "Страна" сообщила, что ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии Михаила Саакашвили "Рух новых сил". Соответствующее решение приняли на очередном заседании 23 июня. По данным комиссии, внеочередной съезд "Рух Новых сил", который был созван 10 июня и на котором был утвержден избирательный список кандидатов "состоялся с нарушением требований устава этой партии". В партии "Рух Нових Сил" считают, что ни к одному субъекту этой политической гонки так предвзято не относились, как относятся к партии Михаила Саакашвили: "Истерика началась с первого дня, когда всем стало известно, что "Рух новых сил" идет на выборы. Я это сбрасывал на бюрократию государственного банка "ПриватБанк", где две недели мы возились, чтобы разблокировали наш счет, и мы смогли внести заставу. Но вместо быстрого решения мы каждый день получали от банка новые требования. Например, авторизация чуть ли не всех членов партии. Также в банке хотели проверить доходы всех членов партии", - заявил "Стране" Сакварелидзе.

Как сообщала "Страна", суд разрешил Саакашвили участвовать в выборах.

Напомним, Сакашвили обвинил Порошенко и его людей в недопуске своей партии на выборы в Верховную Раду.