В понедельник, 24 июня, мужчина на одной из улиц Умани в Черкасской области совершил нападение на 15-летнюю девушку и угрожая убийством изнасиловал ее. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, для розыска подозреваемого был поднят весь личный состав полиции региона.

"Отбросы издеваются над нашими детьми каждый день, вопрос остается - чей ребенок следующий? Это нужно остановить. Ждем рассмотрение нашего законопроекта №6607 в Верховной Раде Украины. Это шаг навстречу безопасности наших детей", – отметил Аброськин.

Также он сообщил, что аналогичное преступление было совершено в Мариуполе в отношении 12-летнего ребенка. Кроме того, в Винницкой области был изнасилован 4-летний мальчик.

Скриншот: Facebook/Вячеслав Аброськин

Напомним, петиция за ужесточение наказания химическую кастрацию педофилов набрала необходимое количество голосов. Теперь ее будет рассматривать Верховная Рада.