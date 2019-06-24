Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника Главного управления СБУ по Крыму Александра Шмитько. Указ об этом уже опубликован президентской пресс-службой.

"Уволить Шмитько Александра Григорьевича с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым", - говорится в тексте приказа от 24 июня 2019.

Шмитько был назначен на свою должность экс-президентом Петром Порошенко в июне 2018 года. С 2014 по 2017 год он работал на похожей должности в Запорожской области.

Александр Шмитько, фото: antikor.com.ua

Как сообщала "Страна", сотрудники СБУ накрыли группу международных наркоторговцев и конфисковала кокаина на $200 тысяч.

Они задержали двух организаторов на территории одного из гостиничных комплексов Киевской области во время очередной попытки сбыта почти килограмма кокаина.

Напомним, что сотрудникам СБУ и членам их семей будут давать жилье рядом с местом службы.