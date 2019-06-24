В понедельник, 24 июня, в Оболонском районе Киева на улице Героев Днепра группа мужчин в балаклавах подожгла маршрутки, а затем скрылись на мопедах. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что около 13:30 банда злоумышленников из 3-4 человек кинула в маршрутки на остановке, откуда транспорт отправляется в Вышгород, коктейли Молотова. Предварительно, обошлось без пострадавших. Сообщается, что водители успели самостоятельно потушить пожар огнетушителями. В столице ввели план "Перехват". Куда именно уехали злоумышленники - неизвестно.

Фото: kiev.informator.ua

Очевидцы произошедшего рассказали, что видели, как пять человек подбежали, разбили стекло маршрутки со стороны водителя, кинули туда дымовую шашку, а с другой стороны банку с горючим веществом. После чего - скрылись. Но мопедов никто не видел. На месте работают правоохранители. Детали случившегося выясняются.

Видео: facebook.com

Напомним, что в Киеве жильцы многоэтажки поймали поджигателя, который лил керосин через замочную скважину.

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