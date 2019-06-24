Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим внештатным советником художника, кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" Гео Лероса. Об этом говорится в соответствующем указе от 24 июня, обнародованном на сайте главы государства.

Гео Лерос - это киевский режиссер и арт-куратор ряда столичных муралов. Создатель проектов City-Art и Art United U. В списке "Слуги народа" Гео Лерос идет под № 23.

Сам Лерос прокомментировал свое назначение в Facebook. Он пишет, что будет инициировать серию встреч Зеленского с людьми искусства. "Первое что я хочу инициировать, это какой-то обед с президентом "раз в месяц". Это серия встреч с людьми из разных сфер, формирующих культурный имидж страны на мировой арене. Это режиссеры, архитекторы, художники, кинооператоры, украинские дизайнеры, музыканты, креативщики, организаторы фестивалей, люди которые борются за сохранение культурного наследия (включая здания эпохи модернизма и мозаики) и другие. Благодаря этим сферам/людям мир получает положительный месседж о нашей стране", - написал Лерос.

Фото: facebook.com/geo.ya.1

Отметим, что Гео Багратович Лерос также числится одним из 34 советников мэра Киева Виталия Кличко. Напомним также, что партии Зеленского покинуло четыре человека. Это телеведущий Дмитрий Спивак, спортсмен Вадим Гутцайт, тусовщица Ирина Панченко и экс-заместитель министра обороны Украины Юрий Гусев.