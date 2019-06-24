В Кабинете Министров намерены с 1 июля повысить пенсии для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Об этом говорится в твиттер-микроблоге премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передают Украинские новости.

"Правительство восстанавливает справедливость в отношении пенсионеров, имеющих большой стаж и небольшие выплаты из-за маленьких заработных плат. Мы пообещали разработать нужные решения и вели эту работу еще с января 2018 года. Мы нашли нужные механизмы. Женщины, которые имеют стаж более 30 лет, и мужчины со стажем более 35 лет с 1 июля получат повышение пенсий.

Выплаты составят более 2 тыс. гривен. Это будет очередной этап перерасчета пенсий, и дальше увеличение будет происходить в автоматическом режиме", - говорится в опубликованном сообщении.

По его словам, все процедурные решения будут закреплены на ближайшем заседании правительства, которое состоится 26 июня.

Фото: twitter.com/vgroysman

Мы разбирались, почему Рада отказалась увольнять Гройсмана. В день рассмотрения парламентом вопроса о своей отставке премьер-министр Владимир Гройсман появился под куполом задолго до начала пленарного заседания.

Напомним, что в Конституционном суде отменили минимальный возраст для выхода на пенсию.