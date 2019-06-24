В Грузии посчитали возможные убытки от уменьшения числа российских туристов. Они могут достигнуть $750 миллионов.

Об этом сообщил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, передает РИА Новости.

По его словам, общие расходы россиян в Грузии с начала 2019 года составили $1,1 млрд. За январь-май Грузию посетило почти 540 тысяч российских граждан.

Россия занимает первое место в пятерке стран, граждане которых чаще всего приезжали в Грузию в 2019 году. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 31,4%. Далее следуют Азербайджан, Армения, Турция и Украина.

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