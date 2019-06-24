В Украине во вторник, 25 июня, будет преобладать сухая и солнечная погода. Не обойдется без дождей, которые прогнозируют в Карпатах и в южных областях. Температура воздуха ночью составит от 12° до 21° тепла. Днем прогнозируют 25-33° тепла. Ветер преимущественно северо-восточный, 5−10 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погоду в Киеве прогнозируют солнечную. Температура ночью достигнет 19° тепла, днем синоптики обещают 29° тепла. Во Львове во вторник существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 13-15° тепла, днем 25-27° выше нуля.

В Одессе завтра ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 18-20° тепла, днем воздух прогреется до 30-32°.

В Днепре в ближайшие сутки дожди не обещают, погода будет солнечной. Ночью температура воздуха прогреется до +20°, днем прогнозируют +31°. В Харькове завтра ожидается дождь только ночью. Столбики термометров ночью покажут около +17°, днем +32°. В Карпатах во вторник ожидаются кратковременные дожди. Воздух ночью погреется до +19°, днем будет +28°.

Геомагнитная обстановка в Украине 25 июня ожидается относительно спокойная. В течение суток ожидается небольшие возмущения.

Как сообщала "Страна", 24 июня Украину немного остудят кратковременные дожди.

Ранее синоптик рассказала, когда в Украину вернется 18-градусная прохлада.