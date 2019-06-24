Два истребителя Eurofighter бундесвера столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщило издание Focus со ссылкой на бундесвер.

По данным портала, пилотам удалось катапультироваться. Как передает телеканал N-TV, одного из пилотов нашли живым на месте крушения. Поиски второго пилота продолжаются. Информацию об инциденте подтвердило министерство внутренних дел региона.



Радиостанция Ostseewelle опубликовала видео, на котором видны два облака дыма в небе над горизонтом. После крушения начался пожар. На место выдвинулись пожарные и спасатели.

Видео: facebook.com/IloveOstseewelle

Многоцелевые истребители четвертого поколения Eurofighter стоят на вооружении ВВС Великобритании, Германии, Италии, Испании, Саудовской Аравии, Австрии и Омана. С 2003 года самолет использовался практически во всех операциях НАТО. В 2017 году министр обороны Австрии раскритиковал технические характеристики истребителей и пообещал, что все 15 самолетов спишут в 2020-2023 годах из-за высокой стоимости и несоответствия требованиям. В частности, он отметил, что истребители плохо действуют в условиях плохой видимости и ночью.

Напомним, что новым командующим НАТО в Европе назначен генерал ВВС США.

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