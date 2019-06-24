Администрация президента Украины Владимира Зеленского рассматривает возможность сокращения нескольких министерств. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал заместитель главы АП Алексей Гончарук в понедельник, 24 июня, во время конференции, посвященной реформе государственного управления.

Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенные вопросы целесообразности существования Национальной академии государственного управления. "У нас открытый вопрос относительно Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми ... четыре из них сказали: "ликвидируй!", - сказал заместитель главы АП.

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

Напомним, в Кабмине решили сократить половину работников районных администраций.

Также мы писали, что в Администрацию Президента теперь можно приходить в шортах и с ноутбуком.

Как писала "Страна", Администрация президента Зеленского может переехать с Банковой в Украинский дом.