В июле в Украине пройдут внеочередные выборы в Верховную Раду, вузы обнародуют списки рекомендованных к зачислению, увеличат прожиточный минимум, заработает рынок электроэнергии, а Нафтогаз снизит цены на топливо. "Страна" собрала информацию о том, что изменится в Украине с 1 июля.

Выборы

21 июля в Украине состоятся внеочередные парламентские выборы после того, как президент распустил Верховную Раду, а КСУ признал его Указ конституционным. Выборы будут проведены по смешанной избирательной системе: для попадания в Верховную Раду по пропорциональной системе с закрытыми списками партиям нужно преодолеть 5%-й барьер, а кандидатам-мажоритарщикам в округах - получить большинство голосов.

ЦИК подвела все итоги в регистрации кандидатов на выборы в Раду 25 июня. Всего по состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала ориентировочно свыше двух тысяч кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

Пока, судя по опросам, на внеочередных выборах в украинский парламент проходят пять партий. Такие результаты показал опрос, проведенный с 13 по 19 июня Украинским институтом социальных исследований им. Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг "Украина сегодня: вызовы и перспективы".

С показателем 45,3% лидирует партия "Слуга народа". Рейтинг "Оппозиционной платформы - За жизнь" составляет 12,1%. Три следующих в списке предпочтений политсилы не набирают и 10%. ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко намереваются поддержать 8,8% опрошенных, "Европейскую солидарность" Петра Порошенко - 8,4%, "Голос" Святослава Вакарчука - 6,8% избирателей.

"Страна" собрала в один материал информацию о том, кто идет в Раду по округам.

Тарифы на электроэнергию и запуск энергорынка

С 1 июля в Украине должен заработать рынок электроэнергии, что обусловлено принятым законом "О рынке электрической энергии". С внедрением рынка электроэнергии связано выделение Украине макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро. Ожидается. что новая система будет осуществляться по европейской модели, направленной на разрушение монополий поставщиков энергоносителей. То есть в теории потребители смогут выбирать, у какой компании покупать электричество, а власти уверяют, что тарифы не изменятся. На практике же не исключено, что многие поставщики начнут повышать цены, кивая на то, что это все рынок.

При этом, если для населения с 1 июля тарифы не вырастут, для бизнеса ситуация куда хуже. "25 облэнерго уже объявили о повышении цен на 15-25% потребителей до 150 кВт, то есть, для малого и среднего бизнеса", - заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус на заседании правительства 26 июня. То есть, стоит готовится к подорожанию товаров и услуг, ведь предприниматели наверняка заложат новые тарифы на электроэнергию в ценник.

Модель запускаемого рынка пока еще сырая, а расчеты чисто теоретические. Скорее всего, население переведут на единый тариф, отменив существующее зонирование. В конце июня уже появилась информация, что с 1 июля в Украине отменяют ночной тариф на потребление электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом заявил председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.

При этом чуть позже Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявила, что не намерена отменять ночной тариф с июля. "НКРЭКУ сообщает, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени (ночной тариф), продолжат действовать после 1 июля 2019 года", - говорится в сообщении НКРЭКУ.

Ночной тариф на электроэнергию в Украине был введен с 1 апреля 2015. Он был в два раза дешевле, чем базовая ставка. Чтобы воспользоваться пониженной ставкой, необходимо было установить специальный двухтарифный счетчик и платить за электроэнергию, потребленную ночью, существенно меньше, чем днем. Стоимость таких счетчиков прядка 2 тысяч гривен, в среднем они окупались через 1-2 года использования.

Дифференциация на ночной и дневной тариф должна была мотивировать население и промышленные предприятия использовать мощные электроприборы с 23:00 до 07:00, т.е. в период, когда ТЭЦ практически работает вхолостую и возникает избыток электричества.

Нафтогаз снизит цену

Розничная цена газа в июле для промышленности будет снижена на 12,7 - 13,5% по сравнению с ценами в июне. "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5-5,6 тыс грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

Вслед за промышленностью снизится цена на газ и для населения - до 7,2 тыс. грн за а тысячу кубометров. Однако, по мнению экспертов, осенью газ вновь подорожает до 8-9 тыс. грн.

ЧП с газовой трубой

Ранее оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" сообщал, что украинскую газовую трубу могут перекрыть задолго до окончания договора о транзите с Россией. И что ГТС рискует остановиться уже в самое ближайшее время - в июле.

В конце июня компания сообщила, что не смогла закупить топливный газ на аукционах. Причина банальна - не было подано ни одного предложения от поставщиков. "12 аукционов на закупку топливного газа с июля по декабрь общим объемом 880 млн кубических метров газа и ожидаемой стоимостью 5,72 млрд гривен без НДС не состоялись, поскольку ни один поставщик не дал тендерных предложений. Вероятная причина - дефицит средств "Укртрансгаза" и как следствие - несвоевременные расчеты с контрагентами", - говорилось в сообщении на официальном сайте "Укртрансгаза".

Долг "дочки" "Нафтогаза" за газ для собственных производственно-технологических потребностей уже достиг рекордной суммы в 4,1 млрд гривен. Если проблему не удастся оперативно решить, без газа может остаться половина Украины, включая население, бюджетные организации и промышленные предприятия. Причем, есть мнение, что на самом деле проблемы "Укртрансгаза" с деньгами обозначают готовящееся банкротство ГТС, полную потерю транзита российского газа, на котором мы зарабатываем 3 млрд долларов в год, и перспективы остаться без газа уже с 1 января 2020 года.

Пенсии и средний прожиточный минимум

С 1 июля средний прожиточный минимум повысят с 1853 грн до 1936 грн. Также добавят пенсию некоторым пенсионерам. Надбавки получат пенсионеры на минималке, инвалиды, льготники, пенсионеры с большим стажем работы и получавшие от государства медали и ордена.

Минимальная пенсия вырастет на 67 гривен - до 1564 грн в месяц. Кроме того, пенсионер с минимальной пенсией, имеющий полный стаж (для женщин - 30 лет для мужчин - 35 лет), может также претендовать на надбавку в размере не менее 1% прожиточного минимума - 19,36 грн. На 3,35 грн повысятся пенсии у тех, кто проработал не менее 40 лет.

Максимальные пенсии повысят на 670 грн - до 15 600 грн. Такие выплаты получают не более 1,9% от общего числа пенсионеров. Чаще всего это те, кто вышел на пенсию со спецправами: нардепы, судьи.

Пенсии повысят инвалидам войны: 1 группа - на 191 грн до 4,4 тыс грн, 2 группа - на 171 грн до 3,9 тыс грн; 3 группа - на 151 грн до 3,5 тыс грн. Участникам боевых действий поднимут пенсии на 110 грн - до 2,5 тыс грн.

Чернобыльцам также выплатят надбавки: 1 группа - на 100 грн до 2,3 тыс грн; 2 группа - на 84 грн до 1,9 тыс грн; 3 группа - на 74 грн до 1,7 тыс грн.

Вступительная кампания-2019

С 1 июля начнется регистрация электронных кабинетов. куда нужно будет загрузить документы, необходимые для поступления в вуз.

С 10 июля вузы начнут принимать заявления от абитуриентов. В этом году на бакалавра принимают сертификаты ВНО 2017, 2018 и 2019 годов (но оценки по английскому, французскому и испанскому языку - на основании сертификатов 2018 и 2019 года). Подать можно до 7 заявлений не более, чем на 4 специальности.

22 июля в 18:00 заканчивается прием заявлений от абитуриентов.

Не позже 26 июля вузы должны обнародовать списки рекомендованных к зачислению на бюджет. В этом году Кабмин урезал количество бюджетных мест, по сравнению с прошлым годом. Государство профинансирует подготовку 182 600 человек. Из них - 36 700 младших специалистов, что почти на 7% меньше, чем в прошлом году, а также 79 854 бакалавров и 55 379 магистров, что на 10,4% ниже прошлогоднего госзаказа. При этом увеличен госзаказ по естественным наукам, математике и статистике, снижен - по экономике, психологии, праву, банковскому делу и др.

С 24 июня по 9 августа будут работать горячие линии МОЗ, где можно будет уточнить информацию по вступительной кампании в этом году.

Парковки оборудуют электрозарядками

С 1 июля парковки обязуют оборудовать зарядками для электрокаров минимум 5% машиномест. Об этом говорится в изменениях в государственные строительные нормы по проектированию автостоянок и гаражей, которые вступают в силу с июля.

По планам Минрегиона, через 11 лет, к 2030 году все парковки в Украине должны быть на 100% обустроены электрозарядками. По статистике, в 2019 году в Украине зарегистрировано почти 13 тысяч электрокаров.

Загранпаспорт подорожает

Стоимость изготовления загранпаспорта с 1 июля вырастет на 125 грн для обычного и на 224 грн - для срочного. Оформить загранпаспорт в период до 20 рабочих дней теперь будет стоить 682 грн (раньше 557,32 грн). А чтобы сделать загран в период до 7 рабочих дней, нужно будет заплатить 1034 грн (раньше 810,32 грн).

Повышение стоимости изготовления загранпаспорта регулируется постановлением правительства о новых суммах стоимости административных услуг в сфере миграции. Ожидается, что повышение стоимости админуслуг позволит дополнительно получить в местные бюджеты около 200 млн грн.

Налог за ввоз посылок из-за границы

В Украине с 1 июля вступают в действие изменения Налогового кодекса, которые касаются налогообложения посылок из-за рубежа. Теперь, если стоимость товаров в посылке суммарно превышает 100 евро, получатель-физлицо обязан уплатить налог на добавленную стоимость. Изменения касаются товаров в международных и экспресс-отправлениях, заходящих в Украину, суммарная стоимость которых превышает эквивалент 100 евро для одного получателя в одной депеше от одного отправителя.

Дополнительных платежей будет два: НДС 20% и пошлина 10%. Все это получатель должен будет уплатить только с суммы, которая вышла за пределы 100 евро. То есть за посылку, внутри которой товаров на 140 евро - с учетом стоимости доставки - сверху нужно добавить 8 евро НДС и 4 евро пошлины.

Для расчета суммы будет применяться курс НБУ, установленный на 00:00 дня подачи таможенной декларации или определения налоговых обязательств. Правило "100 евро" действует для физических лиц. Для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей беспошлинный лимит остается на уровне 150 евро.

Изменения не коснутся правил личного ввоза: суммарная стоимость ввезенных товаров - до 500 евро (до 1000 евро в аэропортах) налогом не облагается. Это если пересекать границу не чаще раза в трое суток. Если чаще, придется ограничиться суммой в 50 евро или уплачивать налог.

Погода в июле

По данным Gismeteo, июль будет не таким жарким, как июнь. Максимальная температура +29. Временами +18...+20. Конец месяца будет прохладным: до +21...+23. Периодически будут идти дожди.

Meteoprog дал прогноз до 9 июля. Судя по нему, июль начнется с +26...+27, затем однодневный пик до +30, 3 июля, а далее станет прохладнее: +23...+26.

Кинопремьеры в июне

С 4 июля в кинотеатрах фильм "Человек Паук. Вдали от дома". По сюжету Питер Паркер отправляется на каникулы в Европу, но происки коварного Мистерио не дают ему отдохнуть. ведь нужно выручать друзей.

С 11 июля на экранах "План побега 3" с Сильвестром Сталлоне. В центре боевика - сражение за дочь гонконгского бизнесмена. которую похитили и заточили в одной из самых охраняемых тюрем мира.

Также с 11 июля украинцы смогут увидеть премьеру криминальной комедии с Эмили Ратаковски "Искусство обмана". По сюжету, грандиозное дело собираются провернуть сразу да мошенника - специалист по краже дорогих предметов искусства Иван и начинающая актриса Элиза, запутавшаяся в долгах.

С 25 июля покажут биографическую драму "Красивый, плохой, злой" об известном американском серийном убийце и насильнике Теде Банди.