В Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложения о проведении дебатов относительно подозреваемых в катастрофе самолета рейса MH17 в июле 2014 года. Об этом в понедельник, 24 июня, сообщила пресс-служба ПАСЕ в твиттере.

Ранее в Парламентскую ассамблею Совета Европы поступили два запроса о проведении срочных дебатов под названием "Обязанность всех государств-членов обеспечить, чтобы виновные в сбитии рейса MH17 17 июля 2014 года были привлечены к судебной ответственности" и о просьбе к Комитету министров "привлечь Российскую Федерацию к ответственности за неуплату членских взносов".

По данным СМИ, их подали британский депутат Роджер Гейл и Александр Почей из числа "друзей Украины". Оба запроса были отклонены большинством депутатов. За дебаты по MH17 проголосовали 52 депутат, против - 86.

Фото: twitter.com/PACE_News

Как сообщала "Страна", власти Нидерландов предъявили обвинения по делу о катастрофе рейса MH17 на Донбассе в 2014 году трем россиянам и одному украинцу: "Стрелкову", "Хмурому", Пулатову и Харченко. Обвинения против них строятся на показаниях, полученных от бывшего украинского военного Ивана Безъязыкова, которого ранее в Украине обвинили в государственной измене и посадили в СИЗО.

Отметим, что премьер-министр Малайзии настаивает на отсутствии доказательств вины РФ в катастрофе MH17.