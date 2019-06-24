Президент Владимир Зеленский назначил блогера, IT-предпринимателя и являющегося четвертым номером партии "Слуга народа" Давида Арахамию секретарем Национального инвестиционного совета. Об этом говорится в указе № 423/2019, опубликованном на сайте главы государства. Также о назначении сообщается на странице Команды зеленского в соцсети.

Фото: facebook.com

"Не хочу декларировать много на старте, но все предварительные консультации с крупными инвесторами свидетельствуют о том, что Украина может как минимум втрое увеличить нынешний объем инвестиций в страну. Получил задание от президента сделать этот процесс как можно скорейшим", - цитирует Давида Арахамию "Украинская правда".

Отметим, что Давид Арахамия родился 23 мая 1979 года в Сочи. Окончил Европейский университет, имеет степень магистра экономики. Прошел магистерскую программу Professional management в Open University (Лондон). Также он является соучредителем международной IT-компании Template Monster, основателем волонтерской организации "Народный проект", которая помогает украинским военным на востоке, с 2016 года возглавлял международную платформу по созданию сайтов Weblium.

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