Мэр Киева Виталий Кличко уволил исполняющего обязанности директора коммунального предприятия "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея из-за осыпавшегося моста в Осокорках. Об этом сообщает пресс-служба КГГА в понедельник, 24 июня.

Кличко также поручил департаменту транспорта Киевской городской государственной администрации обследовать все подобные сооружения в столице. "Сегодня произошло событие на Осокорках, где осыпались куски штукатурки на путепроводе и попали на автомобиль, проезжавший под мостом. Я считаю, что виноват в этом балансодержатель путепровода. Он должен вовремя обследовать объекты, за надлежащее состояние которых отвечает, и предоставлять оперативно информацию другим службам о выявленных проблемах", - заявил Кличко.

Городской глава уволил Котлубея за халатное отношение к своим обязанностям и поручил обследовать все искусственные сооружения в столице и оперативно доложить о наиболее проблемных мостах из тех, где не ведутся ремонтные работы.

Дмитрий Котлубей Фото: kievvlast.com.ua

Напомним, в понедельник, 24 июня, в Киеве возле станции метро "Осокорки", над проспектом Николая Бажана, камнями, упавшими с моста, был поврежден автомобиль.

Напомним, что Гройсман поднял зарплату Кличко с 15 до 17 тысяч.

Также мы писали о том, что после отказа Тимошенко и Саакашвили Кличко пытается договориться с "Самопомощью" о совместном походе на выборы.