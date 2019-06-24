В ПЦУ не стали исключать своего почетного главу Филарета из состава, но запретили ему управлять киевской территориальной епархией. Об этом заявили в ПЦУ по результатам заседания, на котором рассмотрели вопрос восстановления Киевского патриархата (КП).

Сообщается, что фактически у почетного патриарха ПЦУ само же ПЦУ забрало все общины. У Филарета остались лишь те, которые перешли в КП с момента собора до юридической регистрации ПЦУ.

"Принимая во внимание особые заслуги в прошлом перед Украинской Православной Церковью, констатировать, что Почетный Патриарх Филарет остается в составе (...), однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией", - говорится в сообщении синода, состоявшегося из-за того, что Филарет решил восстановить Киевский патриархат.

В ПЦУ также приняли решение за участие в действиях, "направленных на возникновение противостояния", исключить из состава епископата ПЦУ митрополита Белгородского и Обоянского Иоасафа (Шибаева) и епископа Валуйского, викария Белгородской епархии Петра (Москалёва).

В то же время запрещенные в священнослужении архимандрит Андрей (Маруцак) и иеромонах Илья (Зеленский) могут письменно в течение одного месяца обратиться к ПЦУ путем подачи прошения на имя Епифания, относительно рассмотрения их дел.

Кроме того в ПЦУ констатировали, что никакие решения, выданные от имени КП или под именем его уставных органов после юридической регистрации киевской территориальной организации ПЦУ 30 января 2019 года, не имеют канонической и юридической силы и является изначально не действительными и не подлежат исполнению.

Как сообщала "Страна", суд Киева открыл дело о незаконности регистрации ПЦУ по иску Украинской православной церкви.

Отметим, что экс-митрополит Симеон признал право Украинской православной церкви защищать свои храмы от ПЦУ.