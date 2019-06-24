Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила все серии антигистаминного препарата Acatar acti-tabs. Об этом говорится в распоряжении ведомства.

Полное название препарата - Acatar acti-tabs (Pseudoephedrini hydrochloridum + Triprolidini hydrochloridum) (60 mg + 2.5 mg) tabletki. Производитель - US Pharmacia Sp. Z o.ах., Вроцлав, Польша.

Запрет на все серии препарата установили по причине выявления незарегистрированной серии U 1706302 на территории Украины на основании получения информации от Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками в Донецкой области.

Acatar acti-tabs применяют для облегчения симптомов ринита, таких как: отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух носа, вытекание секрета из носа, заложенность носа и чихание, происходящих при простуде и гриппе.

Препарат также может быть использован в случаях аллергического ринита и отека слизистой оболочки носа.

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