Президент России Владимир Путин разрешил возобновить транзит через российскую территорию товаров, произведенных в Украине, идущих на экспорт в третьи страны. Соответствующий указ он подписал, в понедельник, 24 июня.

Согласно указу, украинская продукция может быть перевезена через территорию России. Об этом сообщили на официальном сайте правовой информации. При этом президент России также подписал указ о продлении на весь 2020 год эмбарго на импорт сельхозпродукции из Евросоюза.

В конце декабря 2018 года правительство России опубликовало расширенный список украинских физических и юридических лиц, против которых были введены санкции.

В документе появилось 7 новых компаний, а также 245 человек, среди которых политики, бизнесмены и общественные деятели. Всего под санкции РФ подпадают 557 физических лиц и 75 компаний.

Как сообщала "Страна", ранее власти России разрешили транзит произведенных в Украине товаров в Казахстан и Киргизию.

Напомним, что в Молдове также отменили ограничения на ввоз украинских товаров.