В сентябре на 10 дней аэропорт "Киев" ("Жуляны") прекратит прием и отправку рейсов. Это связано с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы, сообщает avianews.com.

Предприятие уже выпустило NOTAM A1437/19 (информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов), в котором указало сроки закрытии аэродрома с 09:00 2 сентября до 09:00 12 сентября по киевскому времени.

Управляющая воздушными воротами компания Мастер-Авиа уже начала уведомлять обслуживающихся в аэропорту авиаперевозчиков о предстоящем закрытии на ремонт полосы. На время проведения работ им предлагается временно переехать в аэропорт Борисполь.

Информацию о закрытии аэропорта со 2 по 12 сентября подтвердили в аэропорту "Киев".

Ранее "Страна" писала о том, что в аэропорту Минска переименовали украинские города.

Также мы сообщали, что кофе Starbuсks будет официально продаваться в четырех аэропортах Украины.