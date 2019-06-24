И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что беременным женщинам противопоказан алкоголь даже в маленьких дозах, поскольку это может повлиять на развитие ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook 24 июня.

"Можно ли пить алкоголь во время беременности? Короткий ответ - нет. Вообще не существует безопасной дозы алкоголя, во время беременности - тем более… Многие женщины считают "маленькие" дозы алкогольных напитков невредными — особенно в последний триместр беременности. Но это не так", - написала Супрун.

По ее словам, "с первых недель беременности каждый бокал вина мама "делит" со своим ребенком, и переваривать его им тоже придется вместе". И каждый бокал вина или любой другой алкоголь может повлиять на рост и развитие ребенка, вызвать негативные последствия.

"Токсическое воздействие любого алкогольного напитка для плода сопоставим с тяжелым похмельем у взрослого человека. Для мозга ребенка, который развивается, это очень трудно и всегда имеет негативные последствия. Кроме того, алкоголь может стать причиной выкидыша или нарушения прикрепления зародыша в матке", - написала Супрун. Также Супрун советует отказаться от алкоголя и тем женщинам, которые планируют беременность.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун призвала украинцев не есть шаурму, а питаться дома.

Также глава Минздрава сообщила, сколько украинцев живут с высоким давлением и сколько об этом не знают.