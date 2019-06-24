В Украине за выходные 22-23 июня на водоемах погибли 42 человека, из них трое – дети. Об этом в понедельник, 24 июня сообщили в ГСЧС.

Наибольшее количество смертельных случаев на воде зафиксировано в Киевской области – 63 человека. В Черниговской области и в городе Киеве количество погибших составило 45 и 42 человека соответственно. Более 30 утонувших в Винницкой, Волынской, Полтавской и Сумской областях.

Всего с начала 2019 года на водоемах страны уже погибли 583 человека, из которых 63 ребенка. При этом спасено 198 человек, в том числе 30 детей.

Как сообщала "Страна", на водоемах Украины за 12 дней июня погибли 103 человека.

Также мы писали о том, что в Киеве на озере Вербном после прыжка с тарзанки утонул мужчина.