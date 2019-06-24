Сегодня, 24 июня, экс-президент Украины Петр Порошенко встретился с журналистами телеканала "Прямой".

Отметим, что канал уже давно и прочно ассоциируется с экс-президентом. Однако его формальным собственником являетсяэкс-регионал Макеенко (он также присутствовал на встрече).

Поэтому нынешний визит можно воспринимать как своеобразный "каминг-аут" Порошенко, который впервые обозначил свое прямое отношение к "Прямому" каналу.

Участники встречи рассказали "Стране", что Порошенко пообещал, что не будет продавать канал Медведчуку (такие слухи ходили до того). А также поблагодарил работников "Прямого" за поддержку.

И сказал, что готов со своей стороны поддерживать телеканал и дальше.

Другой источник сообщил "Стране", что около 13:00 на телеканал "Прямой" приехал Владимир Макеенко. У него штатно есть кабинет на телеканале, но он там появляется редко. "Всех собрали на встречу, анонсированную заранее, где кроме Макеенко появился и экс-президент Петр Порошенко. В эфире канала как гость он не появился, но с коллективом общался долго, вместе с Макеенко. Главная тема встречи - успокоить коллектив и заверить, что канал не намерен менять собственника, и что информационная политика тоже не поменяется. Ну и что будут продолжать бороться с информационной агрессией со стороны врага", - рассказывает нам источник на телеканале

Кроме того, владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы Прямого канала.

Отметим, что ранее с телеканала ушел его основатель - известный медиа-менеджер Алексей Семенов. Вместе с ним "Прямой" покинула и часть коллектива. А по рынку пошли упорные слухи, что Порошенко намерен избавиться от канала и не будет его больше финансировать.

Видимо, чтоб развеять эти слухи Порошенко и решил лично прийти на канал.

В соцсети журналистки "прямого" уже делятся селфи с экс-президентом.