Формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы Прямого канала. Об этом Детектору медиа сообщил источник на канале.

По словам источника, Светлана Орловская заменит гендиректора Евгению Захарову. Другой источник сообщил "Детектору медиа, что Светлану Орловскую представили как временную "руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали. Евгении Захаровой на собрании не было.

По словам источников, на собрании речь не шла о возможной продаже канала или сокращении финансирования. "Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", – передал источник. На встрече с коллективом Прямого канала также присутствовали экс-президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

Подробнее о встрече коллектива "Прямого" с Порошенко можно прочитать здесь.

На сайте "Прямого" отмечается, что Орловская работала телеведущей на канале "112" и на NewsOne. На телеканале "Прямой" вела ток-шоу "Прямой эфир".

Светлана Орловская. Фото: 2000.ua

Напомним, 3 июня из Прямого канала уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь созданный медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука - Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.