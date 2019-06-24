ЦИК принял решение о регистрации партсписка "Оппозиционного блока". Об этом сообщается на сайте комиссии.

Там же размещен и список партии.

Избирательный список возглавляет народный депутат Евгений Мураев. В первую десятку входят: народный депутат Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Мариуполя Вадим Бойченко, гендиректор ОАО "Запорожсталь" Ростислав Шурма, мэр Ужгорода Богдан Андреев, мэр Запорожья Владимир Буряк, мэр Павлограда Анатолий Вершина, а также один из лидеров партии "Видродження", близкий к олигарху Игорю Коломойскому нареп Виталий Хомутынник (авторитетный человек по разным вопросам в сфере налогов и, особенно, таможни).

В новой версии списка отсутствует глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский (ранее предполагалось, что он будет идти под 5 номером). Как уже писала "Страны" он принял решение идти по мажоритарному округу в Мариуполе. Отметим, что такое же решение принял и еще один лидер-тяжеловес "Оппоблока" Борис Колесников (он идет в депутаты по округу в Константиновке). Оба считаются близкими к Ринату Ахметову. Считается, что Ахметов и Коломойский имеют определяющее влияние на "Оппозиционный блок".

Также стоит отметить, что партия сейчас по опросам набирает 1-2% голосов избирателей и имеет небольшие шансы преодолеть 5% барьер (с этим наблюдатели и связывают тот факт, что Новинский и Колесников идут по мажоритарке).

Напомним, что ранее Евгений Мураев заявлял, что в списке партии будет идти экс-глава фракции Партии Регионов Александр Ефремов, которые уже три года находится в СИЗо по делу, которое он считает сфабрикованным. Однако в той версии, которую Оппоблок подал в ЦИК Ефремов отсутствует.

Ранее ЦИК заявляла, что Ефремов не может стать членом списка, потому что его не утвердили на съезде 10 июня (Мураев сделал свое заявление 14 июня, когда все сроки вышли).

В тоже время, многие партии задним числом корректировали свои списки, что мог бы сделать, при желании, и "Оппозиционный блок". Однако не сделал.

По данным "Страны", Ефремова в список запретил вносить Игорь Коломойский.

"Была жесткая позиция Коломойского - не вносить Ефремова в список. И "ахметовцам" пршлось уступить", - говорит источник "Страны" в "Оппозиционном блоке".

В соцсетях уже комментируют отсутствие Ефремова в списке "Оппоблока".

Спецкор "Страны" и блогер Олеся Медведева еще в день заявления Мураева по включению в список Ефремова написала на своей странице в ФБ, что это был банальный пиара с целью поднять рейтинг.

Когда окончательно стало понятно, что Ефремова в список не включили, Олеся написала новый пост: "Кто-то пытался писать, что в протоколах съезда он есть и в списке он будет, и что это не цинизм и не пиар и вообще, "вы все врете", потом пытались выяснить сколько мне платят за посты. Так вот, я просто очень не люблю ложь и использование людей, которым и так несладко, в меркантильных политических целях".

Подробнее о том, как формировался список "Оппозиционного блока" можно прочитать здесь.