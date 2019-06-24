На выходных 22 и 23 июня в Киеве зафиксировали самые высокие температуры на протяжении 100 лет. Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, сообщает пресс-служба метеостанции.

Ночь с 21 до 22 июня была самой короткой в году. Сообщается, что после полудня 22 июня максимальная температура в Киеве составляла +34, а это на 0,6 градуса выше, чем была в 1891 году. Средняя суточная температура составляла +27,3 градуса, которая побила рекордное значение температуры в 1943 году - +26,6. В воскресенье, 23 июня, минимальная температура воздуха впервые за 139 лет составила +22,3 градуса, что на 1,4 градуса выше, чем в 1946 году.

В метеостанции сообщают, что этим летом уже было зафиксировано 11 температурных рекордов. Среди которых и самая теплая ночь с 1881 года: +20,2 градуса 11 июня.

Напомним, что Европа готовится к удару невероятной жары.

Также синоптики предупреждали, что в ближайшие дни Украину ждут температурные рекорды.