В Киеве из окна второго этажа многоэтажки на улице Симиренко в Святошинском районе столицы выпал семилетний мальчик. При падении он получил травмы, от которых скончался на месте. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального управления полиции и работники ювенальной превенции. Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киева.

Инцидент произошел в понедельник, 24 июня, около 11:00. После опроса родственников ребенка правоохранители предварительно установили, что мальчик находился дома вместе с матерью и когда она отвлеклась, он облокотился на москитную сетку на балконном окне и выпал наружу.

Сведения о событии должным образом зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений Святошинского управления полиции. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Ранее "Страна" писала о том, что под Львовом мужчина выпал из корзины воздушного шара.

Также мы сообщали, что на Оболони ребенок выпал с балкона квартиры, в которой нашли арсенал оружия.