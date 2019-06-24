Команда Зеленского презентовала итоги первого месяца его работы на посту главы  государства. Достижения составили 20 пунктов. Об этом говорится в видео, размещенном на странице "Команда Зеленского" в Facebook.

  1. Восстановил полноценную работу ТКГ в Минске.
  2. Убедил западных партнеров в неизменности курса на евроинтергацию.
  3. Получил от западных лидеров поддержку позиции Украины в вопросе освобождения пленных и санкционного давления на Россию.
  4. Договорился о восстановлении нормандского формата переговоров.
  5. Дал четко понять, что переговоров с сепаратистами не будет.
  6. Подал в Раду 16 законопроектов, обещанных в период предвыборной кампании.
  7. Внес в Раду законопроект об импичменте.
  8. Внес в Раду закон о наказании чиновников за незаконное обогащение, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества.
  9. По запросу общества распустил Раду и начал процесс перезагрузки системы власти.
  10. Начал перезапуск судебной реформы.
  11. Подал в Раду законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращение в Роттердам-
  12. Презентовал западным инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий.
  13. Развеял мифы о дефолте.
  14. Привлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обоюдных обещаний и обязательств со стороны власти.
  15. Заставил Кабмин погасить задолженность по зарплате перед шахтерами.
  16. Отменил школьную форму.
  17. Отменил драконовские штрафы за нарушение в работе с наличными, которыми обложили предпринимателей с 1995 года.
  18. Окончательно урегулировал вопрос использования проблесковых маячков, которые теперь разрешены узкому кругу машин, а не депутатским или министерским лимузинам.
  19. Открыл улицу Банковую для людей.
  20. Установил новую форму обращения к президенту - по имени.

Напомним, что Владимир Зеленский был избран президентом Украины на очередных выборах 21 апреля 2019, за него проголосовали 73,22% избирателей.

Ранее "Страна" писала о том, что в Японии опровергли информацию о приглашении Зеленского на саммит G20.

Также мы сообщали, что глава СБУ Баканов прилетел в США, чтобы подготовить встречу Зеленского с Трампом.

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