В структуре "ООН-Женщины" призвали увеличить оплату женщинам-футболисткам. Там решили сравнить их оклад с годовым заработком (зарплата + бонусы) нападающего каталонской "Барселоны" Лионеля Месси.

"Мужчина-футболист мирового уровня, такой как Лионель Месси, получает 84 миллиона долларов в год (зарплата+бонусы). А общая зарплата всех 1693 женщин-футболисток из 7 ведущих мировых лиг женского футбола = 42,6 млн долларов. Структура "ООН-Женщины" требует равной оплаты в спорте", - говорится в сообщении пресс-службы ООН.

Фото: twitter.com/UnitedNationsRU

Как сообщала "Страна", Лионель Месси опубликовал фото, как его сыновья оседлали звездного папу.

Напомним, что руководство "Барселоны" хочет заключить с Лионелем контракт на всю жизнь.