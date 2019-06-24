Сегодня, 24 июня, гранды украинского футбола начали непосредственную подготовку к следующему сезону. Донецкий Шахтер отправился на первый сбор в немецкий Грассау, а киевские динамовцы вышли из отпуска, и сегодня часть игроков пройдет медосмотр.

Об этом передает портал Football.

В понедельник медицинские тесты сдадут Денис Бойко, Руслан Нещерет, Александр Андриевский, Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Назарий Русин, Артем Шабанов, Виталий Буяльский и Никита Кравченко.

Завтра же, 25 июня, медобследование пройдут Георгий Бущан, Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Йосип Пиварич, Ахмед Алибеков, Карлос Де Пена и Фран Соль.

Напомним, команда Хацкевича с сегодняшнего дня начинает тренировочный процесс на клубной базе, а 30 июня киевляне отправятся в Австрию на тренировочный сбор, который продлится до 14 июля.

Ранее "Страна" сообщала, что Динамо подписало новый контракт с главным тренером Александром Хацкевичем.