Парламентские выборы 2020 года в Грузии проведут по пропорциональной системе и с нулевым избирательным барьером для партий. Как сообщает ресурс "Эхо Кавказа", такое заявление сделал на брифинге председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили.

Согласно Конституции Грузии, избирательная система должна измениться с мажоритарной на пропорциональную только в 2024 году. Однако по требованию участников протестов перед зданием парламента в Тбилиси реформу избирательного законодательства решено ускорить.

Иванишвили отметил, что после реформы его политическая сила потеряет голоса. Однако перемены пойдут на пользу стране.

"Результаты промежуточных выборов показали, что кандидаты от "Грузинской мечты" не имеют конкурентов. Если парламентские выборы 2020 года пройдут по старой системе, "Грузинская мечта" победит практически во всех мажоритарных избирательных округах. Это будет в интересах нашей партии, но помешает стране ответить на стоящие перед ней вызовы", - заявил Иванишвили.

Напомним, что три главных требования к властям страны грузинская оппозиция озвучила 22 июня.

Ранее "Стран" писала о перспективах развития грузинского кризиса и санкциях России в отношении Тбилиси.