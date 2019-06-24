Глава полиции Украины Сергей Князев уволил начальника Главного управления полиции в Винницкой области Юрия Педоса и его заместителя Сергея Сокиряна из-за убийства полицейскими активиста "Гражданской позиции" (лидер - Анатолий Гриценко) Александра Комарницкого, который умер в больнице после 12 дней комы.

Об этом Князев сказал на брифинге в Виннице, передают Украинские новости. Он отметил, что удовлетворил рапорт Педоса и вместо него назначен и.о. начальника ГУ Нацполиции в Винницкой области Руслан Мороз.

Кроме того, уволен из полиции замначальника областной полиции Сокирян. Вместо него назначен Игорь Мандрикович - начальник областного подразделения внутренней безопасности полиции. Кроме того, привлечены к дисциплинарной ответственности еще 4 начальников районного отдела полиции Винницкой области.

Как сообщала "Страна", полицейского, который до смерти избил коллегу Гриценко из "Гражданской позиции", отправили под домашний арест. Он оказался самбистом-чемпионом.

Напомним, что под Полтавой компания пьяных участковых избила мужчину в магазине.