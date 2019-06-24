Стали известны новые подробности убийства 9-летнего мальчика, тело которого с ножевыми ранениями нашли в водоеме Киева. По уточненным данным, в совершении убийства подозревают 30-летнего брата отчима ребенка. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В сообщении говорится, что досудебное следствие установило, что мотивом преступления стало желание подозреваемого отомстить своему брату и его гражданской жене.

Вечером, 22 июня, злоумышленник дождался мальчика возле его дома и пригласил покупаться на озеро Вырлица. Мальчик согласился, но когда они пришли на озеро, подозреваемый подошел к ребенку со спины и начал наносить многочисленные удары ножом в область шеи, спины и туловища. Полиция насчитала около 30 ударов.

Фото: Нацполиция

Фото: facebook.com

Правоохранители уточняют, что затем последовали удары молотком в область головы. От полученных травм ребенко скончался на месте.

Злоумышленник попытался скрыть следы преступления, привязав камень к ногам ребенка и бросив его тело в воду. Тем не менее, тело ребенка на следующий день удалось обнаружить.

Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство малолетнего ребенка, за которое ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение (п.2 ч.2 ст. 115 УК).

Местная прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщается на сайте столичной Нацполиции, по предварительной информации, в день исчезновения ребенка между братьями и мамой мальчика возник конфликт, на почве которого подозреваемый и решил отомстить.

Напомним, в воскресенье, 23 июня, в озере в Днепровском районе Киева нашли тело 9-летнего ребенка, которого искали с субботы, 22 июня. Ребенок отпросился у бабушки погулять возле дома и не вернулся домой. Как установили правоохранители, ребенка сначала зарезали, а потом утопили.

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