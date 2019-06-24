Сегодня утром, 24 июня, "горняки" прибыли на первый тренировочный сбор, который пройдет в немецком Грассау. Команда совершила двухчасовой перелет из Киева в Зальцбург, откуда на автобусе отправилась нас вою временную базу.

Главный тренер "оранжево-черных" Луиш Каштру взял на сбор 28 футболистов, как передает пресс-служба "черно-оранжевых".

Фото: shakhtar.com

Итак полный список игроков Шахтера на первом сборе

Вратари: Андрей Пятов, Алексей Шевченко, Анатолий Трубин, Тимур Пузанков.

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Богдан Бутко, Додо, Исмаили.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Максим Малышев, Александр Пихаленок, Сергей Болбат, Маркиньос Сиприано, Тете, Маркос Антонио, Алан Патрик, Фернандо, Марлос, Манор Соломон, Дентиньо, Андрей Тотовицкий, Тайсон.

Нападающие: Жуниор Мораес, Даниил Сикан.

По прибытии в отель "горняков" ждал обед и небольшой отдых, а на вечер запланирована первая тренировка. Напомним, сбор в Грассау продлится до 30 июня. За это время команда проведет два контрольных матча – против болгарских клубов - Лудогорца (26 июня) и софийского ЦСКА (30 июня).

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